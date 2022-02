Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: VW-Fahrerin kollidiert mit geparktem Sattelauflieger - Hoher Sachschaden

Bremerhaven (ots)

Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen, 13. Februar, in Bremerhaven-Leherheide. Gegen 6.50 Uhr war eine Autofahrerin mit einem VW-Touareg auf der Heinrich-Brauns-Straße unterwegs. In Höhe der Adolf-Kolping-Straße kam der Wagen aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem abgestellten Sattelauflieger. Im VW wurden zahlreiche Airbags ausgelöst, und ein automatisches Notrufsystem im Wagen leitete die Alarmierung der Rettungskräfte ein. Die Fahrerin blieb aber unverletzt und benötigte keine medizinische Versorgung. Der VW wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Gesamtschaden des Unfalls auf rund 90.000 Euro.

