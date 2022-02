Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Bremerhaven (ots)

Schwer verletzt wurde am frühen Freitagabend, 11. Februar, ein Fußgänger in Bremerhaven-Lehe. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr ein 28-Jähriger gegen 18.20 Uhr mit seinem Auto die Stresemannstraße in nördlicher Richtung. Unvermittelt lief dabei kurz vor dem Kreuzungsbereich Stresemannstraße/ Neue Straße ein 42-jähriger Fußgänger über die Fahrbahn. Der Autofahrer konnte dem Mann nicht mehr ausweichen und traf ihn mit seinem Fahrzeug. Durch den Aufprall wurde der Fußgänger schwer verletzt. Der Mann war nicht mehr ansprechbar und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden.

