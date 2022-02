Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Aufmerksamer Zeuge hält Autoknacker auf

Bremerhaven (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Mittwochnachmittag, 9. Februar, dafür gesorgt, dass ein mutmaßlicher Autoaufbrecher kurz nach der Tat festgenommen werden konnte. Der Zeuge beobachtete gegen 15.25 Uhr an der Schmiedestraße in Bremerhaven-Geestemünde, wie ein Mann die Fensterscheibe eines geparkten Kleinwagens einschlug und sich anschickte, eine Handtasche aus dem Fahrzeug zu stehlen. Daraufhin hielt der Zeuge den mutmaßlichen Dieb fest und wies einen weiteren Passanten an, die Polizei zu rufen. Die kurz darauf eintreffenden Beamten übernahmen die Person und brachten sie zur Identitätsfeststellung zur Dienststelle. Dort wurde durch einen Atemalkoholtest festgestellt, dass der Beschuldigte hochgradig alkoholisiert war. Er erhielt eine Strafanzeige wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.

