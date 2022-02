Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: In Schlangenlinien durch Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Durch seine unsichere Fahrweise fiel am Mittwochabend, 9. Februar, ein Autofahrer in Bremerhaven-Schiffdorferdamm auf. Als er später von der Polizei kontrolliert wurde, stellte sich heraus, dass der 59-Jährige unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen hatte.

Gegen 21.30 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie der Bremerhavener in Schlangenlinien stadteinwärts in Richtung Hauptbahnhof fuhr. In Höhe des Parkplatzes am Hauptbahnhof hielt eine Streifenwagenbesatzung den Mercedes-Fahrer an. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten eindeutige Anzeichen dafür, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit, sodass dem Mann auf dem Polizeirevier durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Daraufhin wurden Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Zudem erhielt er seine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

