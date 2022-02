Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ladendieb will Zigaretten und Würstchen mitgehen lassen

Bremerhaven (ots)

Zigaretten, Würste und Frischfleisch hatte ein 52-Jähriger am Dienstagabend, 8. Februar, gegen 18.30 Uhr bei sich, als er den Kassenbereich eines Supermarktes in Bremerhaven-Lehe durchquerte. Das Problem: Die Ware lag nicht auf dem Kassenband, sondern befand sich in seinen Jackentaschen. Das beobachtete ein Ladendetektiv, der den mutmaßlichen Dieb nach dem Passieren der Kasse ansprach und ihn mit ins Büro nahm. Daraufhin wurde die Polizei informiert. Tatsächlich kamen unter den Augen der Beamten Fleisch-, Wurst- und Tabakwaren im Verkaufswert von rund 150 Euro zum Vorschein, die der Mann in der Kleidung und am Körper verborgen hatte. Der 52-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Diebstahls.

