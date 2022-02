Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: VW-Transporter aufgebrochen: Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch, 9. Februar, einen VW-Transporter vom Typ Crafter aufgebrochen und dabei unter anderem ein Navigationsgerät gestohlen. Das Fahrzeug war an der Jahnstraße in Bremerhaven-Lehe abgestellt. Gegen 3.50 Uhr wurde der Diebstahl bemerkt. Wer im Bereich Jahnstraße/Bütteler Straße/Batteriestraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-3221 zu informieren.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell