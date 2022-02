Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen nach Unfall in der Spadener Straße gesucht

Bremerhaven (ots)

Nachdem am Freitag, 4. Februar, auf der Spadener Straße in Bremerhaven-Lehe ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt wurde, sucht die Polizei nun nach weiteren Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 9.13 Uhr ein 28-Jähriger mit einem weißen Lieferwagen die Spadener Straße stadtauswärts. In Höhe der Stadtgrenze zur Ortschaft Schiffdorf-Spaden kam der Kleintransporter aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort erfasste das Fahrzeug einen Pedelec-Fahrer, der auf dem Radfahrstreifen des Bürgersteigs ebenfalls stadtauswärts fuhr. Der 68-jährige Radfahrer wurde durch die Kollision schwerstverletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen den Transporter-Fahrer ein. Wer die Unfallbeteiligten im Bereich der Spadener Straße gesehen hat oder sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-3167 zu kontaktieren.

