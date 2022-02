Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 68-Jähriger bedroht - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven sucht nach zwei bislang unbekannten Männern, die am Montagabend, 7. Februar, einen 68-jährigen Mann in Bremerhaven-Mitte beraubt haben sollen.

Gegen 18.30 Uhr ging der Bremerhavener zu Fuß über die Preßburger Straße in Richtung des Parkhauses an der Rampenstraße. Auf dem Weg bemerkte er, dass er von zwei Männern verfolgt wird. Diese holten ihn am Eingang des Parkhauses ein, drängten ihn in eine Ecke und forderten ihn zur Herausgabe von Bargeld auf. Als der Mann der Aufforderung nicht nachkam, bepöbelten und schubsten sie den Mann immer wieder, bis dieser seine Geldbörse herausholte. In der Folge rissen ihm die Tatverdächtigen einen Geldschein aus der Hand und liefen in unbekannte Richtung davon. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Gerangel und alarmierte die Polizei. Die beiden Männer konnten im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei Bremerhaven (0471/953-3321) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zur Tatzeit in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell