Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrer als mutmaßlicher Räuber: Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zur Aufklärung eines möglichen Raubdelikts in Bremerhaven-Lehe. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich am Freitag, 4. Februar, gegen 12 Uhr ein Radfahrer auf der Fritz-Reuter-Straße von hinten einem älteren Fußgänger. Zeugen beobachteten, wie der Radfahrer den Fußgänger offenbar bewusst anfuhr und diesen an eine Hauswand drückte. Anschließend soll der Radfahrer dem Opfer die Brieftasche gestohlen haben und dann mit dem Fahrrad geflüchtet sein. Der Vorfall ereignete sich in Höhe der Hausnummer 26, zwischen Lessing- und Rickmersstraße. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf und informierte die Polizei. Die Spur des mutmaßlichen Räubers verlor sich jedoch wenig später im Goethe-Quartier im Bereich Eupener Straße. Das mutmaßliche Opfer war am Tatort nicht mehr anzutreffen. Wer ergänzende Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-3221 zu kontaktieren.

