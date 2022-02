Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebstahl in Flohmarkthalle gescheitert

Bremerhaven (ots)

Durch das beherzte Eingreifen von Ausstellern und Besuchern einer Bremerhavener Flohmarkthalle konnte am Samstag, 5. Januar, der Diebstahl von Schmuck und Wertgegenständen verhindert werden. Gegen 13 Uhr musste in der Halle an der Nansenstraße ein Standbetreiber beobachten, wie ein junger Mann nach einem Schaukasten griff, in dem er Schmuck und andere Wertgegenstände zum Verkauf anbot. Der 19-Jährige klemmte sich seine Beute unter den Arm und rannte damit in Richtung Ausgang. Auf seinem Weg kollidierte er mit einer Ausstellerin. Der Frau gelang es den Täter festzuhalten. Dabei fiel der Schaukasten zu Boden. Obwohl die 53-jährige Cuxhavenerin ihren Fuß noch auf das Diebesgut stellte, konnte der Dieb seine Beute wieder aufheben und die Flucht fortsetzen. Schließlich gelang es einem 53-jährigen Bremerhavener, den Mann vor der Flohmarkthalle endgültig zu stoppen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Den Täter erwartet nun ein Strafverfahren wegen Räuberischen Diebstahls.

