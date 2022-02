Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vorfahrt missachtet - Hoher Sachschaden

Bremerhaven (ots)

Hohe Schäden und ein Verletzter sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Montagmorgen, 7. Februar, auf der Kreuzung Weserstraße/Frederikshavner Straße in Bremerhaven-Wulsdorf ereignet hat.

Der 50-jährige Fahrer eines BMW befuhr gegen 4.40 Uhr die Frederikshavner Straße in westliche Richtung. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 35-Jährigen, der mit seinem Vito die Weserstraße befuhr und an der Kreuzung weiter geradeaus in südliche Richtung fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Vito-Fahrer leicht verletzt wurde. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurden Teile der Kreuzung gesperrt.

