Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mobilklo schmilzt nach Brand

Bremerhaven (ots)

Aus noch unbekannter Ursache geriet am Donnerstagnachmittag, 3. Februar, ein mobiles Toilettenhäuschen in Bremerhaven-Lehe in Brand. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Eine aufmerksame Zeugin hatte gegen 16.10 Uhr die Einsatzkräfte verständigt, weil Flammen aus einem Dixi-Klo schlugen, das auf einem Schulgelände an der Werftstraße stand. Die 43-Jährige hatte zunächst versucht das Feuer selbst zu löschen. Trotz des schnellen Einschreitens der Bremerhavenerin wurde das Toilettenhäuschen komplett zerstört und schmolz vor sich hin. Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die rund um den Brandort verdächtige Beobachtungen gemacht haben (0471/953-4444).

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell