POL-Bremerhaven: BMW-Fahrer quert Georgstraße - Unfall verursacht

Bremerhaven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochmorgen, 2. Februar, in Bremerhaven-Geestemünde. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 47-jähriger BMW-Fahrer gegen 8.40 Uhr die Weidestraße in westliche Richtung. Obwohl Verkehrszeichen das Abbiegen ausschließlich nach rechts vorschreiben, bog er über die durchgezogene Linie nach links auf die Georgstraße ab.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 51-jähriger Audi-Fahrer die linke Geradeausspur der Georgstraße in nördliche Richtung. Als der Mann den kreuzenden BMW bemerkte, versuchte er auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 4.500 Euro. Den 47-jährigen BMW-Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

