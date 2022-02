Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Flüchtiger Unfallfahrer gesucht

Bremerhaven (ots)

Nach einem Unfall im Kreisverkehr der Poristraße, ist am Sonnabend, den 29. Januar 2022, der unbekannte Unfallverursacher geflüchtet. Die Polizei (Telefon 953 3166) bittet jetzt um Hinweise zur Aufklärung des Falls. Ein 47-jähriger Autofahrer schilderte der Polizei, dass er kurz nach 19 Uhr von der Poristraße in den Kreisverkehr eingefahren war. Plötzlich fuhr aus der Straße Am Grollhamm ein Fahrzeug in den Kreisverkehr ein, ohne auf die Vorfahrt des 47-Jährigen zu achten. Es kam zu einer Kollision mit dem hellen Kombi des Unfallverursachers und zu Blechschäden. Statt sich weiter um das Geschehene zu kümmern, setzte der unbekannte Unfallfahrer seine Fahrt über die Carsten-Lücken-Straße fort und verschwand. Der Fahrer des Kombis hatte sich eine weiße Kapuze über den Kopf gezogen. Der 47-Jährige blieb unterdessen mit seinem demolierten Fiat zurück. Jetzt hofft die Polizei, dass Personen Hinweise über den Unfallverursacher und dessen Fahrzeug geben können. Dessen Auto wurde vorne auf der Fahrerseite beschädigt.

