Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Falscher Polizist klaut Schmuck aus Wohnung

Bremerhaven (ots)

Opfer eines Trickdiebes wurde am Montagnachmittag, 31. Januar, ein lebensälteres Ehepaar in Bremerhaven-Mitte.

Gegen 16.30 Uhr tauchte ein unbekannter Mann im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Bürgermeister-Smidt-Straße auf. Nach ersten Erkenntnissen folgte er dem 87-jährigen Mann, der gerade auf dem Weg in seine Wohnung war. Kurz vor dem Öffnen der Haustür sprach der Unbekannte den Bremerhavener an. Er gab sich als Polizist aus und zeigte einen falschen Dienstausweis vor. Angeblich sei bei dem Ehepaar eingebrochen worden. Der Senior ließ den vermeintlichen Polizisten in seine Wohnung. Nachdem dieser sich in den Räumlichkeiten umschaute verließ er die Wohnung in unbekannte Richtung.

Als die 79-jährige Ehefrau kurz darauf nach Hause kam, bemerkte sie den Diebstahl von Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 185 cm groß, dunkel bekleidet, trägt einen weißen Handschuh an einer Hand.

Zeugen, die Angaben zum Trickdieb machen können oder verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Bürgermeister-Smidt-Straße/ Waldemar-Becké-Platz gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0471/953-3221 zu melden. Die Polizei rät dazu, im Zweifel immer die Polizei anzurufen und nachzufragen, ob es den vermeintlichen Kollegen tatsächlich gibt. Lassen sie unbekannte Personen nicht in ihre Wohnung! Rufen Sie im Notfall die Polizei unter der Notrufnummer 110.

