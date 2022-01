Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ampel beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen Smart Fortwo verursachte Samstagnacht, 29. Januar, einen Verkehrsunfall in Bremerhaven-Lehe, bei dem eine Lichtzeichenanlage beschädigt wurde. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen (0471/953-3163).

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Unbekannte in dem Smart die Lange Straße in nördliche Richtung. Auf Höhe der Hermann-Legenhusen-Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf den Grünstreifen und fuhr gegen den Mast einer Lichtzeichenanlage. Durch die Wucht des Aufpralls riss der Beleuchtungskörper ab und fiel auf die Straße. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter und ließ den linken Außenspiegel und die Kunststoffverkleidung des linken Seitenschwellers seines Pkw am Unfallort zurück.

