Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auf Streifenfahrt Hauskaninchen eingesammelt

Bremerhaven (ots)

Während einer Streifenfahrt bemerkten zwei Polizeibeamte in der Nacht zu Sonnabend, 29. Januar, ein offensichtlich freilaufendes Hauskaninchen an der Hohenfriedberger Straße in Bremerhaven-Lehe. Das Tier saß auf einem Grünstreifen und ließ sich von den Beamten einfangen. Da keine weiteren Hinweise auf die Herkunft des Kaninchens erlangt werden konnten, brachten die Polizisten das Kaninchen ins Tierheim Bremerhaven, wo es von seinen Eigentümern abgeholt werden kann.

