Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher stehlen hochwertige Gartengeräte

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind am zurückliegenden Wochenende in ein Vereinsheim an der Lindenallee in Bremerhaven-Wulsdorf eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter zwischen Donnerstag, 27. Januar, 16 Uhr und Sonnabend, 29. Januar, 8.45 Uhr, in das Gebäude in einem Kleingartengelände am Stadtrand ein. Von dort stahlen sie mehrere hochwertige Gartengeräte wie Motorsensen und eine Kettensäge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 2400 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei (0471/953-3321) zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell