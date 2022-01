Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Pedelec gefunden - Polizei sucht Eigentümer

Bremerhaven (ots)

Ein offenbar herrenloses Pedelec hat die Polizei in Bremerhaven-Lehe sichergestellt und sucht nach dem Eigentümer.

Am Donnerstagmorgen, 27. Januar, entdeckte eine aufmerksame Passantin das Zweirad, das an der Straßenecke Parkstraße/ Am Parkbahnhof lag, nahm es in ihre Obhut und kontaktierte die Polizei. Es handelt sich um ein schwarzes Pedelec des Herstellers Zündapp, Modell Green 4.0.

Die Polizei bittet den Eigentümer des Pedelecs oder Zeugen, die Hinweise auf den Eigentümer geben können, sich unter der Rufnummer (0471/953-3231) zu melden.

