Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Täter nach Zeugenhinweis gefasst

Bremerhaven (ots)

Durch das engagierte Handeln eines aufmerksamen 27-Jährigen konnte in der Nacht zum Donnerstag, 27. Januar, in Bremerhaven ein Automatenaufbrecher auf frischer Tat gestellt werden. Gegen 0.40 Uhr rief der Bremerhavener die Polizei, nachdem er zuvor von seiner Wohnung aus eine Person beobachtet hatte, die sich an einem Zigarettenautomaten an der Lloydstraße zu schaffen machte. Nur wenige Minuten später traf eine Streifenwagenbesatzung am Einsatzort ein. Der Mann werkelte immer noch an dem Automaten. Als er aber das Eintreffen der Polizei merkte, unterbrach er sein Tun und rannte in Richtung Deichstraße davon. Doch der Fluchtversuch blieb erfolglos: Die Polizei holte den Täter ein und nahm ihn fest. Bei der anschließenden Tatortaufnahme stellte sich heraus, dass der 44-Jährige tatsächlich versucht hatte den Zigarettenautomaten aufzubrechen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell