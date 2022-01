Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Parzelleneinbrecher festgenommen

Bremerhaven (ots)

Ein 30 Jahre alter Mann konnte am Mittwochabend nach zwei Einbrüchen in Parzellen in Lehe festgenommen werden. Eine Überwachungskamera verriet den Tatverdächtigen. Gegen 18 Uhr bekam ein Parzellenbesitzer eine Nachricht auf sein Handy, dass seine Videoüberwachung aus dem Gartenhaus im Parzellengebiet Buschkämpen aktiviert wurde. Auf den Bildern war eine fremde Person zu sehen und der Parzellenbesitzer rief sofort die Polizei. Als die Beamten eintrafen, war der Einbrecher zwar schon verschwunden, jedoch hatten die Polizisten jetzt ein genaues Bild des Mannes. Wenig später konnten die Einsatzkräfte im Rahmen ihrer Fahndung den 30-jährigen Beschuldigten in der Schlachthofstraße festnehmen. Er räumte die Tat ein. Darüber hinaus gab er zu, am gleichen Tag in eine weitere Parzelle im Twischkamp eingebrochen zu sein. Dort wurde er von der Parzellenbesitzerin auf frischer Tat angetroffen, konnte aber vom Tatort fliehen. Der Beschuldigte blieb zunächst im Gewahrsam der Polizei.

