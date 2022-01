Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Öffentlichkeitsfahndung nach Autodiebstahl

Bremerhaven (ots)

Nach einem Diebstahl von hochwertigen Geländewagen im Sommer vergangenen Jahres fahndet die Polizei Bremerhaven mit Fotoaufnahmen nach zwei Tatverdächtigen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0471/953-4444 entgegengenommen.

Am 21. August 2021 gegen 4.45 Uhr stahlen unbekannte Täter vier hochwertige Geländewagen mit einem Gesamtwert von mehreren Hunderttausend Euro aus einer Lagerhalle in Bremerhaven-Weddewarden. Knapp eine Stunde später wurden zwei Tatverdächtige im Landkreis Wesermarsch durch ein Geschwindigkeitsmessgerät fotografiert. Wie bereits berichtet konnten die Fahrzeuge 2021 in europäischen Nachbarländern sichergestellt werden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

Nun erhoffen sich die Beamten mit der Veröffentlichung der Bilder Hinweise zu den Fahrern. Wer die Personen auf den Fotos erkennt, wird gebeten sich bei der Polizei Bremerhaven zu melden.

