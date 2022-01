Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Bargeld aus Waschsalon gestohlen - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Aus einem Waschsalon im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde wurde am Freitagabend, 21. Januar, eine Geldkassette mit Bargeld entwendet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei betrat gegen 17.30 Uhr ein derzeit unbekannter Mann das Geschäft in der Max-Dietrich-Straße, sah sich um und verließ dann die Örtlichkeit zunächst wieder. Eine halbe Stunde später kehrte er jedoch zurück. Wieder im Salon, suchte die Person zielstrebig den Aufenthaltsraum der Mitarbeiter auf und griff nach einer auf dem dortigen Tisch stehenden Geldkassette. Eine Mitarbeiterin, die das unbefugte Betreten des Sozialraumes bemerkt hatte, versuchte noch den Diebstahl zu verhindern, indem sie sich in die Tür stellte. Unbeeindruckt von dem Versuch ihm den Weg zu versperren, schubste der Täter die Frau beiseite und flüchtete in Richtung Ulmenstraße. Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0471/953-3321 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell