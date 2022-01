Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Demonstrationszug durch Bremerhaven-Mitte und -Lehe

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven hat am Montag, 24. Januar, in den Bremerhavener Stadtteilen Mitte und Lehe eine Demonstration begleitet. Etwa 300 Personen versammelten sich gegen 18 Uhr unter dem Motto "Infektionsschutzgesetz, Grundgesetz, Corona-Maßnahmen" in der Rudloffstraße. Die Teilnehmenden bewegten auf einem zuvor abgestimmten Weg über die "Alte Bürger", Lloydstraße, Hafenstraße, Pestalozzistraße, Goethestraße und Rickmersstraße zurück zum Ausgangsort. Die Abschlusskundgebung fand wiederum in der Rudloffstraße statt. Gegen 20 Uhr wurde die Versammlung beendet. Die Teilnehmenden hielten dabei durchgängig die Auflagen der Versammlungsbehörde ein, darunter die Beachtung der Abstandsregeln sowie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen sowie sonstige Normverstöße konnten von der Polizei nicht festgestellt werden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell