Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gestohlenes Fahrzeug gestoppt

Bremerhaven (ots)

Am späten Freitagabend, 21. Januar, konnte durch die Polizei in Bremerhaven ein zuvor gestohlenes Auto angehalten werden. Im Rahmen der nachfolgenden Kontrolle wurde das Fahrzeug sichergestellt und der Fahrer festgenommen. Gegen 20.30 Uhr meldete eine Bremerhavenerin dem Polizeirevier Lehe, dass ihr schwarzer VW Up von einem Parkplatz im Bereich Pferdebade gestohlen wurde. Sie habe ihr Auto dort geparkt und als sie zum Abstellort zurückkehrte, sei das Auto nicht mehr dort gewesen. Etwa zwei Stunden später wurde eine Streifenwagenbesatzung auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches die Pestalozzistraße ohne Licht befuhr. Es wurde gestoppt und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich um den als gestohlen gemeldeten VW handelte. Hinzukam, dass der Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen unterwegs war. Wie das Fahrzeug in den Besitz des Fahrers gelangen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell