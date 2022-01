Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher durchsuchen Wohnhaus - Zeugenhinweise erbeten

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind am vergangenen Freitag, 21. Januar, in ein Wohnhaus an der Uferstraße in Bremerhaven-Mitte eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen 14.30 und 18.45 Uhr durch ein Fenster Zugang zu dem Wohnhaus und durchsuchten das komplette Gebäude nach Stehlgut. Die Schadenssumme ist noch unklar. Die Bewohner waren während des Einbruchs nicht zu Hause. Wer in der genannten Zeit im Bereich Uferstraße/Folkert-Potrykus-Straße auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter 0471/953-3321 bei der Polizei zu melden.

