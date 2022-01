Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Versammlung in Bremerhaven-Lehe

Bremerhaven (ots)

Rund 190 Personen haben sich am heutigen Freitag, 21. Januar, im Bremerhavener Stadtteil Lehe unter dem Motto "Vision of Freedom: Zusammen gegen unverhältnismäßige Zwangsmaßnahmen" versammelt. Die Teilnehmenden der angemeldeten Versammlung fanden sich gegen 18.00 Uhr im Bereich Am Leher Markt ein und setzen sich nach dem Verlesen der Versammlungsauflagen auf einer zuvor abgestimmten Wegstrecke durch den Stadtteil in Bewegung. Begleitet wurden sie durch Einsatzkräfte der Ortspolizeibehörde Bremerhaven sowie der Polizei Bremen. Nachdem der Aufzug den Ausgangspunkt wieder erreichte, wurde die Versammlung gegen 20:00 Uhr als beendet erklärt und die Teilnehmenden zogen sich zurück. Die von der Versammlungsbehörde definierten Auflagen wurden eingehalten.

