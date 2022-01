Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Anhänger verloren - Auto beschädigt

Bremerhaven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagvormittag, 21. Januar, in Bremerhaven-Mitte. Ein 30-jähriger Mann befuhr mit seinem BMW samt Anhänger die Barkhausenstraße in Richtung Zollamt.

Während der Fahrt sprang plötzlich der Anhänger, ersten Erkenntnissen zufolge wegen mangelnder Sicherung, von der Kupplung und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Am Anhänger sowie am VW Golf entstanden Sachschäden, den die Polizei auf circa 2000 Euro schätzt. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell