POL-Bremerhaven: Verkehrsunfall nach Hagelschauer

Ein plötzlich einsetzender Hagelschauer führte am Donnerstagmittag, 20. Januar, zu einem Verkehrsunfall in Bremerhaven-Fischereihafen, bei dem eine Person verletzt wurde.

Ein 54-jähriger Mann befuhr gegen 13.20 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße An der Packhalle IX. Durch den unerwartet auftretenden Hagelschauer wurde die Sicht des Bremerhaveners so stark beeinträchtigt, dass er nicht mehr ausreichend auf die Straße achten konnte und mit seinem Zweirad auf ein am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel prallte. Der bei dem Unfall verletzte Radfahrer wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Mann fuhr so stark auf das Auto auf, dass unter anderem die Heckscheibe zerstört wurde.

