Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Corona-Schnelltests und Blanko-Testzertifikate in Geestemünde gestohlen

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind in eine Corona-Teststation an der Schulstraße in Bremerhaven-Geestemünde eingebrochen und haben von dort unter anderem eine Vielzahl von Corona-Schnelltests sowie Corona-Testbescheinigungen entwendet. Die Polizei (0471/953-4444) nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Einbruch zwischen Dienstag, 18. Januar, 19.15 Uhr und Mittwoch, 19. Januar, 6.55 Uhr. Die Täter verschafften sich offenbar durch ein Gebäude Zugang zum Hof des Hauses, in dem ein Testzelt aufgestellt ist. Neben den Schnelltests und den Schriftstücken wurden auch zwei Elektrogeräte und eine geringe Menge Bargeld gestohlen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bescheinigungen von den Dieben in Umlauf gebracht oder vervielfältigt werden. Die Polizei warnt davor, Zertifikate zu nutzen, die nicht direkt bei einer Corona-Teststation ausgestellt werden, sondern aus unseriösen Quellen stammen. Außerdem wird den mit der Überprüfung von Corona-Testzertifikaten beauftragten Personen in Betrieben geraten, sich die Zertifikate genau anzusehen. Sollten Unstimmigkeiten dabei auffallen, kann die Polizei unter 0471/953-4444 informiert werden.

Es bestehen allerdings aus Sicht der Polizei für die Öffentlichkeit keine Bedenken, weiterhin die Teststation zu nutzen, da der beschriebene Einbruchsdiebstahl keine Beeinträchtigung der Zuverlässigkeit der dort durchgeführten Tests darstellt. Zudem haben die Betreiber der Teststation an der Schulstraße nach dem Einbruch ihre Testzertifikate optisch umgestaltet. So sollen in Verkehr gebrachte ungültige Zertifikate leichter erkannt werden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell