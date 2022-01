Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Bei Einbrüchen Elektrogeräte gestohlen

Bremerhaven (ots)

Mehrere Tablet-Computer mit Zubehör, Bargeld und ein elektronisches Spielgerät haben unbe-kannte Täter bei zwei Einbrüchen in einem Haus in der Lloydstraße in der Nacht zum Mittwoch, 19.01.2022, erbeutet. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Zeugenhinweise. Nach ersten Ermittlungen gelangten die Täter über eine rückwärtige Tür in das Gebäude. Im Erdgeschoss durchsuchten sie ein Spielwarengeschäft, warfen Gegenstände um und hinterließen ein großes Durcheinander. In einem der oberen Geschosse des Hauses brachen sie eine Tür zu Büroräumen auf und durchsuchten auch dort die Räume nach Beute. Der entstandene Schaden wurde zunächst auf insgesamt mehrere tausend Euro geschätzt.

