Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei bittet um Hinweise auf gestohlenen "Seemann"

Bremerhaven (ots)

Fast zehn Jahre lang thronte ein Seemann auf einem Holzsockel in einem Pflegeheim an der Deichstraße in Bremerhaven-Mitte. Am 28. Dezember vergangenen Jahres jedoch bemerkte die Leiterin der Einrichtung, dass die Bronzeskulptur offenbar gestohlen wurde. Ein genauer Tatzeitpunkt ist nicht bekannt, möglicherweise fehlte die Figur bereits zu den Weihnachtsfeiertagen. Da erste Maßnahmen der Polizei nicht zum Erfolg führten, wird nun die Öffentlichkeit um Hinweise gebeten. Die ca. 80 Zentimeter große Bronzeskulptur war eine Dauerleihgabe des Deutschen Schifffahrtsmuseums an das Pflegeheim. Geschaffen wurde sie 1906 vom Düsseldorfer Künstler Gregor von Bochmann dem Jüngeren. Wer Hinweise zum Verbleib der Statuette geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-3221 bei der Polizei Bremerhaven zu melden.

