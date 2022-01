Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Frau durch Faustschläge und Tritte verletzt

Bremerhaven (ots)

Am späten Montagabend, 17. Januar, wurde im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde eine 35-Jährige durch gezielte Faustschläge und Tritte verletzt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei fuhr die Bremerhavenerin mit einem Bus der Linie 502 und verließ diesen gegen 21.40 Uhr an der Haltestelle Altonaer Straße / Bad 2. Mit ihr stieg eine derzeit unbekannte Frau aus. Im Bereich zwischen der Kieler und der Lübecker Straße trafen die beiden Frauen aufeinander. Die Unbekannte äußerte sich provokativ und schlug unvermittelt mit Fäusten auf ihr Gegenüber ein. In der Folge stürzte das Opfer. Diese Situation nutzte die Täterin und trat gezielt gegen Kopf und Körper der am Boden Liegenden. Im Anschluss flüchtete die Tatverdächtige in Richtung der Straße Am Oberhamm. Die Geschädigte erlitt diverse Prellungen sowie Platzwunden und musste zur weiteren ärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Wer Hinweise zum Geschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bremerhaven unter 0471/953-3321 zu melden.

