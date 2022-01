Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Versammlung in Geestemünde

Bremerhaven (ots)

Am heutigen Montag, 17. Januar 2022, haben die Einsatzkräfte der Polizei eine angemeldete Versammlung im Stadtgebiet Bremerhavens begleitet. Die Teilnehmenden der Demonstration haben sich in Geestemünde gegen 18.00 Uhr unter dem Motto "Infektionsschutzgesetz, Grundgesetz, Corona-Maßnahmen" auf dem Konrad-Adenauer-Platz eingefunden. Die Versammlung hat sich nach dem Verlesen der Auflagen auf einer zuvor abgestimmten Strecke durch Geestemünde bewegt und wurde von der Polizei begleitet. In der Spitze haben sich ca. 300 Personen an den friedlichen Protesten beteiligt. Nach der Abschlusskundgebung vor dem Wasserturm wurde die Versammlung gegen 19.45 Uhr beendet und die Teilnehmenden haben sich zurückgezogen. Die von der Versammlungsbehörde definierten Auflagen wurden eingehalten. Zeitgleich konnten in Geestemünde von den Einsatzkräften mehrere Kleingruppen festgestellt werden. Diese wurden von der Polizei aufgenommen und wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetzt kontrolliert. Insgesamt hat die Polizei 12 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell