Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Bremerhaven-Mitte ist am Sonntagmittag, 16. Januar, eine Person leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 81-jähriger Mann mit seinem Smart gegen 12 Uhr die Barkhausenstraße in Richtung Rickmersstraße. In Höhe der Bürgermeister-Smidt-Straße musste der Bremerhavener an der Ampelanlage verkehrsbedingt halten. Ein 38-jähriger Toyota-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das Auto auf. Bei dem Aufprall wurde die 86-jährige Beifahrerin im Smart leicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 7.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell