Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schläge ausgeteilt

Bremerhaven (ots)

Mit Schlägen machte ein 43 Jahre alter Autofahrer am Mittwochvormittag seinen Unmut über die Fahrweise eines 18-Jährigen in der Batteriestraße Luft. Jetzt muss sich der Angreifer wegen Körperverletzung verantworten. Gegen 11 Uhr trafen nach Zeugenaussagen beide Fahrzeugführer an der Kreuzung Batteriestraße/ Van-Heukelum-Straße aufeinander. Der 18-Jährige hielt mit seinem Firmenfahrzeug an, um den vorfahrtberechtigten 43-Jährigen mit seinem Wagen passieren zu lassen. Offenbar war aber das Abbiegen für den 43-Jährigen nicht ohne Weiteres möglich. Er hielt daraufhin an, stieg aus und stellte den 18-Jährigen zur Rede. Zunächst gab es ein Wortgefecht, bis der 43-Jährige schließlich auf seinen Kontrahenten einschlug. Anschließend stieg er wieder in sein Auto und fuhr davon. Die daraufhin alarmierte Polizei konnte den 43-Jährigen später über das Fahrzeugkennzeichen ermitteln.

