Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrraddiebstahl aufgeflogen

Bremerhaven (ots)

Ein zu einem Dekorationsgegenstand umgebautes Fahrrad wollte ein 36 Jahre alter Tatverdächtiger am späten Mittwochabend von einem Parzellengrundstück in der Blumenstraße stehlen. Das blieb allerdings nicht unbeobachtet. Der mutmaßliche Dieb wurde festgenommen. Gegen 22 Uhr fiel Polizisten auf, wie am Parzellengrundstück plötzlich ein weißes Fahrrad mit Blumenkörben daran über einen Zaun gehoben wurde und ein Mann damit wegfahren wollte. Aufgrund der mangelnden Verkehrssicherheit des Rades und der Dekoration gestaltete sich das als schwierig, so dass der 36-Jährige kurze zeit später von den Polizisten angehalten wurde. Schnell räumte der Tatverdächtige ein, das Rad gestohlen zu haben. So blieb der Beschuldigte zunächst im Gewahrsam der Polizei und die Gartendekoration wurde dessen Besitzer zurückgegeben.

