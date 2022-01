Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Supermarkt-Angestellter überwältigt flüchtenden Wodka-Dieb

Bremerhaven (ots)

Nach einem mutmaßlichen Ladendiebstahl konnte die Polizei am Dienstagabend, 11. Januar, einen Tatverdächtigen festnehmen. Er erhielt eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei passierte ein Kunde gegen 18.15 Uhr mit einem leeren Einkaufswagen den Ausgang eines Discounter-Marktes an der Elbestraße in Bremerhaven-Geestemünde. Als allerdings der Diebstahlsalarm auslöste, verfolgten zwei Mitarbeiter des Discounters den Kunden auf den Parkplatz und weiter an die nahegelegene Rheinstraße. Der Aufforderung, stehenzubleiben, kam der Mann nicht nach. Stattdessen zeigte er den Angestellten drohend ein Messer und gab ihnen zu verstehen, sich von ihm fernzuhalten. Dennoch gelang es einem der Mitarbeiter kurz darauf, den Mann zu überwältigen. Dabei wurde der Discounter-Angestellte leicht an der Hand verletzt. Während sein Kollege zurück zum Markt lief, um die Polizei zu alarmieren, kam noch ein aufmerksamer Zeuge hinzu und half, den mutmaßlichen Ladendieb in Schach zu halten. Nach ihrem Eintreffen fanden die Polizeibeamten in der Jacke des erheblich alkoholisierten Beschuldigten zwei offensichtlich gestohlene Flaschen Wodka im Wert von rund 70 Euro.

