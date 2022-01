Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autoreifen zerstochen

Bremerhaven (ots)

Gleich an mehreren Autos wurden in der Nacht zum Mittwoch im Bereich Jahnstraße/ Bütteler Straße Autoreifen zerstochen. Nach einem Zeugenhinweis konnte die Polizei einen 29-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Kurz nach ein Uhr in der Nacht fiel dem Zeugen in der Jahnstraße der 29-Jährige auf, wie der sich an abgestellten Pkw zu schaffen machte. Daraufhin wurde die Polizei gerufen. Nachdem sich der Tatverdächtige inzwischen vom Tatort entfernt hatte, konnten ihn die Polizisten wenig später in der Bütteler Straße festnehmen. Der 29-Jährige stand unter Alkoholeinfluss und die Beamten stellten ein Messer sicher. Bei den anschließenden Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass an sechs Fahrzeugen jeweils Reifen zerstochen waren. Die Polizei (Telefon 953 3221) führt weitere Ermittlungen durch und bittet Zeugen sich zu melden.

