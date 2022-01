Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mehrere Ansammlungen in Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Am heutigen Montag, 10. Januar, haben die Einsatzkräfte der Polizei in Bremerhaven mehrere nicht angemeldete Versammlungen im Stadtgebiet festgestellt und die Teilnehmenden auf die nach der Corona-Verordnung geltenden Maßnahmen hingewiesen. Zwischen 18 und 20.15 Uhr versammelten sich mehrere Personengruppen an verschiedenen Orten. Die Einhaltung der geltenden Auflagen, wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, wurde durch Einsatzkräfte kontrolliert und Verstöße geahndet. Da die Demonstrierenden diese zum Teil missachteten, wurden zahlreiche Ordnungswidrigkeiten- und ein Strafverfahren wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes eingeleitet. An mehreren Stellen im Stadtteil-Mitte lenkte die Polizei den Verkehr einsatzbedingt um. Die Gesamtzahl der Demonstrierenden wurde von der Polizei auf circa 60 geschätzt. Die Versammlungen wurden durch Kräfte der Polizeien Bremerhaven und Bremen begleitet.

