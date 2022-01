Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Alkohol am Steuer: Autofahrer überfährt Ampelmast

Bremerhaven (ots)

Der offenbar deutlich alkoholisierte Fahrer eines Ford Fiesta kollidierte in der Nacht zum Sonntag, 9. Januar, im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde mit einem Ampelmast. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei bog gegen 1.20 Uhr ein Auto mit hoher Geschwindigkeit und ohne Licht aus der Columbusstraße in die Straße Elbinger Platz ein und fuhr hier weiter in stadtauswärtige Richtung. In Höhe der Bismarckstraße prallte er mit großer Wucht gegen einen Ampelmast. Beim Eintreffen der Polizei hatte der Unfallverursacher sein Fahrzeug bereits aus eigener Kraft unverletzt verlassen. Für seinen Fiesta hingegen gab es kein Vor oder Zurück mehr: Dieser hing - mit zwei Rädern in der Luft - auf dem Mast fest und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Atemalkoholtest ergab bei dem 37-Jährigen einen Wert, der für eine absolute Fahruntüchtigkeit sprach. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und am Polizeirevier durchgeführt. Nachdem auch sein Führerschein durch die Polizei beschlagnahmt wurde, musste der Mann den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Er war so stark alkoholisiert, dass er nicht mehr in der Lage war, seinen Weg ohne fremde Hilfe fortzusetzen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell