Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag, 10. Januar, in ein Einfamilienhaus in Bremerhaven-Wulsdorf eingebrochen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen (0471/953-4444). Ungewöhnliche Geräusche und das Ertönen einer Alarmanlage ließen den 88-jährigen Bewohner eines Einfamilienhauses am Midgardweg gegen 2 Uhr aus dem Schlaf schrecken. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen zwei bislang unbekannte Täter ein Küchenfenster ein und gelangten so in das Haus, wo sie gezielt nach Wertgegenständen suchten. Der aufmerksame Hauseigentümer nahm Stimmen im Erdgeschoss wahr, zögerte nicht lang und tätigte den Hausnotruf. Als das Duo im Erdgeschoss nicht fündig wurde, gelangte es nach oben in das Schlafzimmer des Bremerhaveners. Die Unbekannten leuchteten dem Bremerhavener mit einer Taschenlampe ins Gesicht und verlangten Geld. Der Mann schickte die Täter in die Küche, weil er dort sein Geld aufbewahre, verschaffte sich dadurch Zeit und alarmierte die Polizei. Als die Einbrecher das Gespräch mit den Einsatzkräften mitbekamen, flüchteten sie letztlich unbekannt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Für die beiden Täter liegt eine grobe Personenbeschreibung vor. Die Männer schienen ca. 30 Jahre alt zu sein und sind schätzungsweise 1,75-1,80 Meter groß. Beide waren dunkel gekleidet.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell