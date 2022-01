POL-Bremerhaven: Nicht angemeldete Versammlung in Bremerhaven

Polizei Bremerhaven

Am heutigen Freitag, 7. Januar, fanden im Bremerhavener Stadtgebiet mehrere Demonstrationen als Protest gegen die bestehenden Corona-Maßnahmen statt.

Die Polizei stufte die Zusammenkünfte als Versammlungen ein und gab entsprechende Auflagen bekannt. Die insgesamt rund 150 Teilnehmenden wurden mehrmals auf das geltende Abstandsgebot und die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung hingewiesen. Die Spaziergänger hatten sich gegen 18 Uhr im Bereich der Agentur für Arbeit versammelt. Dort teilten sich die Demonstrierenden in mehrere Gruppen auf, die sich in polizeilicher Begleitung in verschiedene Richtungen bewegten.

Da sich die überwiegende Mehrheit der Demonstrierenden nicht an die Auflagen hielt, wurden Verstöße geahndet. Es kam zu einer Ingewahrsamnahme wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. In einem weiteren Fall leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Beleidigung ein und fertigte zudem 33 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Die Versammlungen wurden durch Kräfte der Polizeien Bremerhaven und Bremen begleitet.

