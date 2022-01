Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bremerhaven (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Bremerhaven-Lehe ist am Mittwochnachmittag, 5. Januar, eine Person leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 68-Jähriger mit seinem Hyundai gegen 16 Uhr die Hafenstraße stadteinwärts. In Höhe der Pestalozzistraße musste der Bremerhavener an der Ampelanlage verkehrsbedingt halten. Ein 28-jähriger BMW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Hyundai auf. Bei dem Aufprall wurde der 68-Jährige leicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell