Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall im Berufsverkehr

Bremerhaven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag, 4. Januar, in Bremerhaven-Lehe. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen 16.15 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mitsubishi-Fahrer die Stresemannstraße stadtauswärts und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die Eisenbahnstraße abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen missachtete er dabei die Vorfahrt eines entgegenkommenden Peugeots, der die Stresemannstraße stadteinwärts befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Nach Kenntnis der Polizei blieben alle Unfallbeteiligten bei dem Zusammenprall unverletzt. Zwei Kinder, die sich im Mitsubishi befanden, wurden zunächst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wo sie nach einer Untersuchung wieder entlassen wurden. An den Fahrzeugen entstanden Schäden von circa 9.000 Euro. Die Polizei leitete den Verkehr während des Einsatzes an der Unfallstelle vorbei.

