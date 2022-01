Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei löst Versammlung auf

Bremerhaven (ots)

Am Montagabend, 3. Januar, fand in Bremerhaven-Wulsdorf ein sogenannter Spaziergang als Protest gegen die bestehenden Corona-Maßnahmen statt. Die ca. 300 Teilnehmenden der angemeldeten Demonstration fanden sich gegen 18.20 Uhr am Treffpunkt in der Heinrich-Kappelmann-Straße ein und liefen von dort auf der Weserstraße stadteinwärts. Der Aufzug wurde durch die Kräfte der Polizei Bremerhaven sowie der Polizei Bremen begleitet. Da sich der überwiegende Teil der Demonstrierenden nicht an die Auflage zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung hielt, wurde der Aufzug in Höhe der Ringstraße gestoppt. Nach wiederholter Durchsage der Versammlungsauflagen weigerten sich die verbliebenen rund 190 Personen weiterhin die Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Aus diesem Grund erklärte die Polizei die Versammlung für aufgelöst. Dieser Auflösungsverfügung wurde seitens der Spaziergänger friedlich Folge geleistet und die Örtlichkeit verlassen. Während des Aufzuges waren Teilbereiche der Wegstrecke gesperrt, und der Fahrzeugverkehr musste umgeleitet werden.

