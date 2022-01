Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebe stehlen den Weihnachtsmann

Bremerhaven (ots)

Kaum sind die Weihnachtstage vorüber, sind viele Menschen damit beschäftigt, ihre dekorierten Häuser und Gärten wieder abzuschmücken. Gänzlich unfreiwillig vom Schmuck befreit wurde nun allerdings der Vorgarten eines Hauses an der Frühlingstraße in Bremerhaven-Geestemünde: Dort stahlen unbekannte Täter am Sonntag, 2. Januar, einen mannshohen aufblasbaren Weihnachtsmann. Ersten Erkenntnissen zufolge durchtrennten die Diebe die Stromversorgung der beleuchteten, rund 1,60 Meter großen Deko-Figur und nahmen diese mit. Vermutet wird, dass für den Abtransport ein Fahrzeug genutzt wurde. Wer am Abend des 2. Januar im Bereich Frühlingstraße/Wiesenstraße/Auf dem Schoner entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-3321 zu informieren.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell