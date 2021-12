Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mutmaßlicher Einbrecher vom Zeugen verfolgt

Bremerhaven (ots)

Ein 21 Jahre alter, mutmaßlicher Einbrecher wurde am Mittwochnachmittag in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Hafenstraße von einem Zeugen überrascht. Der 21-Jährige flüchtete und wurde vom Zeugen verfolgt. Die alarmierte Polizei konnte den Tatverdächtigen wenig später festnehmen. Der Zeuge wollte gegen 15.35 Uhr in dem Haus, das gerade renoviert wird, nach dem Rechten sehen, als er auf den 21-Jährigen traf. Als er ihn zur Rede stellen wollte, flüchtete der Tatverdächtige auf die Hafenstraße. Der Zeuge nahm sofort die Verfolgung auf und rief die Polizei an. In Höhe der Lutherstraße konnten die Beamten den 21-Jährigen stellen und festnehmen. Als die Polizisten im Haus nachsahen, was geschehen war, konnten sie feststellen, dass eine Wohnungstür aufgebrochen war und Kupferleitungen aus den Wänden gerissen wurden. Der Tatverdächtige blieb zunächst im Gewahrsam der Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

