Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen für Verkehrsunfall gesucht

Bremerhaven (ots)

Die Polizei (Telefon 953 3163) sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Dienstagmittag, 28.12.2021, in der Straße Am Lunedeich ereignet hat. Es entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen fiel vor einem Blumengeschäft ein grauer Ford C-Max auf, der vorne und hinten beschädigt war. Der Wagen war am Fahrbahnrand abgestellt worden. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei ist vermutlich ein Lkw gegen die Front des abgestellten Pkw gefahren und hat den Wagen nach hinten gegen die Deichsel eines dahinter abgestellten Anhängers geschoben. Front- und Heckpartie des Ford wurden dadurch erheblich beschädigt. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 8.000 Euro. Die Unfallzeit lag nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zwischen 12.10 Uhr und 12.35 Uhr.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell