Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auto touchiert und geflüchtet - Polizei sucht Unfallverursacher

Bremerhaven (ots)

Am Montagabend, 27. Dezember, kam es in Bremerhaven-Wulsdorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen (0471/953-3163). Gegen 22.20 Uhr befuhr eine 20-Jährige mit ihrem grauen Opel Corsa die Straße Sandfahrel und beabsichtigte nach rechts, stadteinwärts auf die Weserstraße abzubiegen. Die Frau stand verkehrsbedingt an der Kreuzung, als ihr ein dunkelroter Pkw aus der Weserstraße entgegenkam und nach rechts, in die Straße Sandfahrel einbog. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der bisher unbekannte Fahrer einen zu großen Bogen, geriet auf die linke Fahrbahnseite und stieß gegen das an der Kreuzung stehende Fahrzeug der jungen Frau. Bei dem Zusammenstoß wurde der Opel beschädigt. Der Verursacher, der als 60 bis 70-jähriger, grauhaariger Mann mit schwarzer Mütze beschrieben wird, setzte seine Fahrt weiter fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei schätzt den am Opel entstandenen Sachschaden auf circa 1500 Euro. An dem Pkw des Verursachers müssten bei dem Zusammenstoß im linksseitigen Frontbereich Schäden entstanden sein. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter der genannten Rufnummer zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell